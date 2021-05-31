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Лишившаяся 200 миллионов рублей Любовь Успенская написала завещание

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Слайд, который
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Любовь Успенская с бывшим мужем Александром Плаксиным и дочерью Татьяной

Фото: Кадр программы

Потерявшая половину 400-миллионного состояния певица Любовь Успенская написала завещание, об этом ее адвокат Елена Сенина сообщила в эфире программы «Звезды сошлись» на канале «НТВ». Юрист объяснила, что в случае отсутствия завещания, Успенская и ее супруг, бизнесмен Александр Плаксин, могут наследовать имущество друг друга. При этом муж певицы отсудил у нее 200 миллионов рублей. Лишившаяся крупной суммы денег артистка составила завещание.

«Когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание», — подчеркнула юрист. Адвокат добавила, что Плаксин втайне от Успенской переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе. Певица долгое время пыталась построить диалог с ним, но безуспешно.

Ранее стало известно, что Александр Плаксин претендует на загородный дом звезды. Как рассказала исполнительница, Плаксин намерен побороться за миллионы жены. Пара сочеталась узами брака в 1987 году, а в январе 2021 года Успенская заявила, что хочет развестись. Как уточнила артистка, она устала содержать супруга, живущего на широкую ногу в США за ее счет.

Фото: Instagram/@uspenskayalubov_official

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