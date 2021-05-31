Лишившаяся 200 миллионов рублей Любовь Успенская написала завещание

«Когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание», — подчеркнула юрист. Адвокат добавила, что Плаксин втайне от Успенской переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе. Певица долгое время пыталась построить диалог с ним, но безуспешно.

Ранее стало известно, что Александр Плаксин претендует на загородный дом звезды. Как рассказала исполнительница, Плаксин намерен побороться за миллионы жены. Пара сочеталась узами брака в 1987 году, а в январе 2021 года Успенская заявила, что хочет развестись. Как уточнила артистка, она устала содержать супруга, живущего на широкую ногу в США за ее счет.