Трогательное фото появилось в Instagram жены звезды мирового футбола

Вчера в Аргентине состоялась свадьба форварда сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо. Сегодня в Instagram девушки появилось трогательное фото. Новобрачные держатся за руки, а под обручальными кольцами нанесены татуировки с датой бракосочетания XXX-VI-XVII (30.06.2017. — прим.ред).