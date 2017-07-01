Лионель Месси и Антонелла Рокуццо сделали татуировки в честь свадьбы
Трогательное фото появилось в Instagram жены звезды мирового футбола
Вчера в Аргентине состоялась свадьба форварда сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо. Сегодня в Instagram девушки появилось трогательное фото. Новобрачные держатся за руки, а под обручальными кольцами нанесены татуировки с датой бракосочетания XXX-VI-XVII (30.06.2017. — прим.ред).
Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)
Напомним, Лионель и Антонелла знакомы с детства, пара воспитывает двоих детей — четырехлетнего Тьяго и годовалого Матео. По сообщениям СМИ, новобрачные собираются отправиться в медовый месяц на Багамские острова.
Фото: instagram.com, globallookpress.com, eastnews.ru