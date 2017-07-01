В Сети появились первые кадры из свадебного путешествия молодоженов

Неделю назад в Аргентине отгремела пышная свадьба нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси и его подруги детства Антонеллы Рокуццо.

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Июл 1 2017 в 3:29 PDT

Портал TMZ сообщает, что Рокуццо и Месси выбрали для семейного отдыха Карибские острова. Папарацци засняли, как супруги играют в смэшбол и строят замки из песка.

Honeymoon❤️ Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Июл 8 2017 в 11:47 PDT

Напомним, Лионель Месси и Антонелла Рокуццо сыграли свадьбу после десяти лет отношений. Супруги воспитывают двоих детей: 4-летнего Тьяго и годовалого Матео.

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Июл 6 2017 в 5:36 PDT