В Сети появились первые кадры из свадебного путешествия молодоженов

Неделю назад в Аргентине отгремела пышная свадьба нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси и его подруги детства Антонеллы Рокуццо.

Портал TMZ сообщает, что Рокуццо и Месси выбрали для семейного отдыха Карибские острова. Папарацци засняли, как супруги играют в смэшбол и строят замки из песка.

Honeymoon❤️

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Напомним, Лионель Месси и Антонелла Рокуццо сыграли свадьбу после десяти лет отношений. Супруги воспитывают двоих детей: 4-летнего Тьяго и годовалого Матео.

Фото: instagram.com, globallookpress.com