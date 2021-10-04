Линда, Авраам Руссо, «На-На» и другие звезды на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты»

Вечер был полон ностальгических песен, знакомых каждому, и ярких выступлений артистов. Зрители с трепетом встретили хиты групп «Братья Гримм», REFLEX, «Город 312». И зажигательно танцевали под Акулу, Бьянку и «Банд’Эрос».

«Не хочу быть ретроградом, но хочу сказать, что музыка тех времен мелодичнее и более русская, более национальная. А вот современные ребята поют непонятно на каком языке, мне такое не близко. Хотя мне нравится Клава Кока, МОТ, Hammali & Navai, Artik & Asti», — прокомментировал шоу исполнитель хита «Мои ясные дни» Олег Газманов.