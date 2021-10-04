Линда, Авраам Руссо, «На-На» и другие звезды на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты»
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Фото: Архив пресс-службы
Вечер был полон ностальгических песен, знакомых каждому, и ярких выступлений артистов. Зрители с трепетом встретили хиты групп «Братья Гримм», REFLEX, «Город 312». И зажигательно танцевали под Акулу, Бьянку и «Банд’Эрос».
«Не хочу быть ретроградом, но хочу сказать, что музыка тех времен мелодичнее и более русская, более национальная. А вот современные ребята поют непонятно на каком языке, мне такое не близко. Хотя мне нравится Клава Кока, МОТ, Hammali & Navai, Artik & Asti», — прокомментировал шоу исполнитель хита «Мои ясные дни» Олег Газманов.
Фото: Архив пресс-службы
Авраам Руссо, недавно вернувшийся в Россию после 16 лет отсутствия, и который является редким гостем на светских мероприятиях, специально ради зрителей «МУЗ-ТВ» поднялся на сцену и исполнил свои лучшие хиты.
Фото: Архив пресс-службы
Сосо Павлиашвили исполнил композицию «Небо на ладони» и высказался о современной музыке: «Только наш божественный зритель, ради которого мы выступаем, решает какие песни они хотят слушать, в каком стиле, в каком направлении. Бывают модные песни, а бывают вечные песни. Поэтому я желаю, чтобы было и то и то. Когда человек создает, он живет. Сегодня создают треки, а не произведения и нам не хватает честных и теплых песен, сделанных не ради прикола или хайпа. Хотя и это имеет место быть, потому что молодые ребята должны это создавать и искать себя».
Любимица конца 90-х певица Линда «зажгла» сцену своими хитами «Мало огня» и «ДНК Мира». «Для музыки нет времени, и сегодня она, конечно, отличается, как и все мы. Люди озадачены своими границами, мы стали абсолютно несвободными – в этом есть связь с музыкой, она сейчас проходная и не остается среди нас», — отметила певица.
Фото: Архив пресс-службы
Хэдлайнерами шоу стали Линда и Лада Дэнс, исполнившая ремикс на свой хит «Девочка-ночь».
Певица появилась на сцене в цветочном платье в восточном стиле с глубоким разрезом. Артистка дополнила дерзкий образ колготками в сетку и черными босоножками на шпильке.
Фото: Архив пресс-службы
Выпускница «Фабрики звезд» Юля Савичева вернула зрителей на несколько лет назад своими песнями и удивительным голосом.
Фото: Архив пресс-службы
«Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые Хиты» проходит третий год подряд, и с каждым шоу становится все более любимым и ожидаемым зрителями концертом.
Фото: Архив пресс-службы