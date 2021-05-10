Лили Джеймс впервые прокомментировала свой роман с женатым Домиником Уэстом
Фото: picture-alliance.com
О связи двух актеров стало известно осенью 2020 года. В СМИ всплыли несколько фотографий, на которых пару заметили в Риме за поцелуями и объятиями. Тогда Лили «заклеймили» статусом разлучницы, именно ее обвинили в изменах отца четверых детей Доминика, состоявшего десять лет в браке.
Инсайдеры уверяли, что брак актера с супругой Кэтрин Фицджеральд «почти закончился». По их данным, Доминик признался жене, что к Лили у него есть чувства. Актер сразу же публично извинился перед своей женой Кэтрин Фицджеральд, отметив, что они не собираются разводиться. Лили же до последнего времени хранила молчание на эту тему. Ей пришлось на время прекратить общение с прессой и отменить все запланированные интервью.
Недавно журналисты поинтересовались у актрисы, как она может прокомментировать скандал вокруг романа с женатым мужчиной. «Ох, я действительно не хочу об этом говорить. Мне есть много чего сказать, но, боюсь, что не сейчас», - уточнила звезда. Вероятно, звезда планирует открыть правду чуть позже.
Фото: picture-alliance.com
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