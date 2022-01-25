Лидия Федосеева-Шукшина объяснила, почему покинула дом престарелых

«Я вернулась из резиденции «Идиллия». Девятнадцатого января, на Крещение, Оля вернулась из поликлиники с диагнозом «коронавирус». Тут я поняла, что мне оставаться с зараженным человеком небезопасно. Всегда есть возможность пожить в моей квартире в Новой Москве, но я не хочу, все-таки не привыкла жить одна, вот тогда и созрело решение отправиться в резиденцию для пожилых людей», — сообщила Лидия Федосеева-Шукшина.

Она сама тоже прошла проверку на коронавирус, перед тем как поехать в санаторий. Тест был отрицательным, поэтому ей позволили разместиться. Уже в пансионате звезда сделала еще два теста. Они, к сожалению, оказались положительными, и 83-летнюю актрису отправили домой, потому что по правилам пансионата зараженные там находиться не могут.

«Сходили в поликлинику, откуда меня сразу отправили домой на карантин, но хорошо, что не в больницу. Состояние у меня сейчас вполне нормальное, правда, дыхание жесткое, но в легких хрипов нет. Сатурация хорошая — 98, у Оли — 97. Сидим вот теперь с Ольгой вдвоем на карантине. Еду нам приносит доставка», — рассказала актриса о своем состоянии.