Лидия Доротенко, Наталья Величко и другие звезды, доживающие век в одиночестве и забвении

Охранник дома, где проживала пенсионерка, отметил, что у артистки регулярно происходят конфликты со своими наследниками. Как передает «РЕН ТВ», писать заявление в полицию она не хочет. Он уточнил, что Доротенко нередко приходилось ночевать у подруги.

Лидия Доротенко известна по более чем 100 работам в кино. Самыми известными ее фильмами являются «Полосатый рейс», «Брат», «Мы из будущего» и «Улица разбитых фонарей».