Лидия Доротенко, Наталья Величко и другие звезды, доживающие век в одиночестве и забвении
Фото: kino-teatr.ru
Охранник дома, где проживала пенсионерка, отметил, что у артистки регулярно происходят конфликты со своими наследниками. Как передает «РЕН ТВ», писать заявление в полицию она не хочет. Он уточнил, что Доротенко нередко приходилось ночевать у подруги.
Лидия Доротенко известна по более чем 100 работам в кино. Самыми известными ее фильмами являются «Полосатый рейс», «Брат», «Мы из будущего» и «Улица разбитых фонарей».
Фото: kino-teatr.ru
Это не единственная отечественная знаменитость, доживающая свой век в одиночестве и забвении. Звезда фильма «Тишина» Наталья Величко живет в полном одиночестве и не выходит из дома. Золотые годы ее карьеры пришлись на 70-80-е. «Щит и меч», «Алмазная тропа», «Дорогие мои москвичи» и другие картины принесли немалую славу. В 90-е Наталья Величко сидела без работы, денег и еды, исчезла с экранов совсем. О ней много лет никто ничего не слышал, а когда однажды по телевидению показали передачу про нее, многие удивились, что актриса еще жива. Выяснилось, что кумир миллионов живет на мизерную пенсию, которой ни на что не хватает.
Фото: kino-teatr.ru
Пережившая инсульт актриса Маргарита Сергеечева живет на пенсию в 14 тысяч рублей. Артистка, запомнившаяся зрителям по ролям в фильмах «Где это видано, где это слыхано» и «Странные взрослые», страдает от серьезных проблем со здоровьем и жалуется на безденежье. Несколько лет назад женщина пережила инсульт, а у ее матери диагностировали отслоение сетчатки. Несмотря на это, ни саму Сергеечеву, ни ее родственницу не признают инвалидами.
Фото: kino-teatr.ru
Актрисе Наталье Трубниковой после выхода фильма «31 июня» предрекали большое будущее. Но исполнитель одной из ролей, актер Александр Годунов, попросил политического убежища в США и фильм тут же запретили. Трубникова продолжала ходить на кастинги и кинопробы — ее охотно слушали и даже приглашали еще, но в итоге не брали. Через несколько лет фильм снова показали по телевидению и о Трубниковой заговорили вновь. Она начала сниматься в кино и даже поучаствовала в 14 картинах, но то были 90-е годы. Большинство этих работ не дошло до широкого проката. Позже она стала работать в Московском ТЮЗе вместе с мужем, а параллельно завела кошек. Наталья так и не стала мамой.
Фото: kino-teatr.ru
Звезда фильма «Цыган» Матлюба Алимова еще в 90-х исчезла с экранов. После развала СССР киностудия «Узбекфильм» перестала давать ей роли, так как актриса не владела узбекским языком, а с обретением Узбекистаном независимости фильмы там стали снимать только на родном языке. Долгое время она была без работы, а затем перебралась в Ташкент и занялась рукоделием — реставрировала ковры. Однако денег вскоре перестало хватать, и Матлюба переехала в Москву. Сначала она поселилась в комнате при церкви и стала глубоко верующим человеком. Потом ей пришлось перебраться к племянникам. На жизнь актриса стала зарабатывать давая концерты. Сейчас она снова живет в Ташкенте. Алимова обитает в небольшой однокомнатной квартире совершенно одна.
Фото: kino-teatr.ru
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