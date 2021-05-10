passion.ru

Лидия Доротенко, Наталья Величко и другие звезды, доживающие век в одиночестве и забвении

Reload
1 / 16

Лидия Доротенко

Фото: kino-teatr.ru

Приемные сыновья 89-летней советской актрисы, звезды «Полосатого рейса» Лидии Доротенко выгнали ее из собственной квартиры в Петербурге, вынудив спать в подъезде, о чем сообщили очевидцы.

Охранник дома, где проживала пенсионерка, отметил, что у артистки регулярно происходят конфликты со своими наследниками. Как передает «РЕН ТВ», писать заявление в полицию она не хочет. Он уточнил, что Доротенко нередко приходилось ночевать у подруги.

Лидия Доротенко известна по более чем 100 работам в кино. Самыми известными ее фильмами являются «Полосатый рейс», «Брат», «Мы из будущего» и «Улица разбитых фонарей».

Наталья Величко

Фото: kino-teatr.ru

Это не единственная отечественная знаменитость, доживающая свой век в одиночестве и забвении. Звезда фильма «Тишина» Наталья Величко живет в полном одиночестве и не выходит из дома. Золотые годы ее карьеры пришлись на 70-80-е. «Щит и меч», «Алмазная тропа», «Дорогие мои москвичи» и другие картины принесли немалую славу. В 90-е Наталья Величко сидела без работы, денег и еды, исчезла с экранов совсем. О ней много лет никто ничего не слышал, а когда однажды по телевидению показали передачу про нее, многие удивились, что актриса еще жива. Выяснилось, что кумир миллионов живет на мизерную пенсию, которой ни на что не хватает.

Маргарита Сергеечева

Фото: kino-teatr.ru

Пережившая инсульт актриса Маргарита Сергеечева живет на пенсию в 14 тысяч рублей. Артистка, запомнившаяся зрителям по ролям в фильмах «Где это видано, где это слыхано» и «Странные взрослые», страдает от серьезных проблем со здоровьем и жалуется на безденежье. Несколько лет назад женщина пережила инсульт, а у ее матери диагностировали отслоение сетчатки. Несмотря на это, ни саму Сергеечеву, ни ее родственницу не признают инвалидами.

Наталья Трубникова

Фото: kino-teatr.ru

Актрисе Наталье Трубниковой после выхода фильма «31 июня» предрекали большое будущее. Но исполнитель одной из ролей, актер Александр Годунов, попросил политического убежища в США и фильм тут же запретили. Трубникова продолжала ходить на кастинги и кинопробы — ее охотно слушали и даже приглашали еще, но в итоге не брали. Через несколько лет фильм снова показали по телевидению и о Трубниковой заговорили вновь. Она начала сниматься в кино и даже поучаствовала в 14 картинах, но то были 90-е годы. Большинство этих работ не дошло до широкого проката. Позже она стала работать в Московском ТЮЗе вместе с мужем, а параллельно завела кошек. Наталья так и не стала мамой.

Матлюба Алимова

Фото: kino-teatr.ru

Звезда фильма «Цыган» Матлюба Алимова еще в 90-х исчезла с экранов. После развала СССР киностудия «Узбекфильм» перестала давать ей роли, так как актриса не владела узбекским языком, а с обретением Узбекистаном независимости фильмы там стали снимать только на родном языке. Долгое время она была без работы, а затем перебралась в Ташкент и занялась рукоделием — реставрировала ковры. Однако денег вскоре перестало хватать, и Матлюба переехала в Москву. Сначала она поселилась в комнате при церкви и стала глубоко верующим человеком. Потом ей пришлось перебраться к племянникам. На жизнь актриса стала зарабатывать давая концерты. Сейчас она снова живет в Ташкенте. Алимова обитает в небольшой однокомнатной квартире совершенно одна.

Фото: kino-teatr.ru

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное