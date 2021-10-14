78-летний лидер Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: RW/MediaPunch via www.imago-imag
78-летний вокалист и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс снова женился. О радостном событии он рассказал в своем личном блоге и опубликовал фотографии со свадьбы, которая прошла в уютной обстановке, на природе.
Избранницей музыканта стала Камилла Чавес. Поклонники радостно встретили новость и написали молодоженам много поздравлений.
Стоит отметить, что этот брак для знаменитости стал уже пятым по счету.
В первый раз избранницей звезды стала подруга детства, их свадьба состоялась в конце 60-х. Второй женой Роджера стала музыкальный продюсер Каролина Кристи. После развода с ней он состоял в браке с актрисой Присциллой Филлипс.
Последний его брак был скандальным — с актрисой Лори Дернинг он развелся в 2015 году и лишился нескольких миллионов долларов, которые отсудила у него бывшая супруга.
О его новой возлюбленной известно немного — она почти не появляется в медиапространстве, за исключением тех случаев, когда выходит в паре с Уотерсом.
Фото: Global Look press