78-летний лидер Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз

В первый раз избранницей звезды стала подруга детства, их свадьба состоялась в конце 60-х. Второй женой Роджера стала музыкальный продюсер Каролина Кристи. После развода с ней он состоял в браке с актрисой Присциллой Филлипс.

Последний его брак был скандальным — с актрисой Лори Дернинг он развелся в 2015 году и лишился нескольких миллионов долларов, которые отсудила у него бывшая супруга.

О его новой возлюбленной известно немного — она почти не появляется в медиапространстве, за исключением тех случаев, когда выходит в паре с Уотерсом.