Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Андрей Макаревич снова стал отцом. Молодая жена еще в конце марта родила ему наследника. Мальчика назвали Эйтаном. Радостную новость разместили на официальной странице музыкального коллектива «Машина времени».
«Эйтан Адреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребенка: Макаревич-младший — тезка одного из братьев Коэнов!», — сказано в сообщении.
Фото: Соцсети
О беременности супруги Макаревича стало известно лишь в феврале 2022 года. В личном блоге израильтянка опубликовала фото с округлившимся животом. К слову, для нее этот малыш стал первым.
Напомним, что Андрей и Эйнат состоят в браке с 2019 года. Также у музыканта есть еще трое детей от разных женщин. Самой юной дочке Анне сейчас 22 года, сыну Ивану — 35, а старшей дочери Дане скоро исполнится 48 лет.
Фото: Global Look Press