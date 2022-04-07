Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз

Андрей Макаревич снова стал отцом. Молодая жена еще в конце марта родила ему наследника. Мальчика назвали Эйтаном. Радостную новость разместили на официальной странице музыкального коллектива «Машина времени».

«Эйтан Адреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребенка: Макаревич-младший — тезка одного из братьев Коэнов!», — сказано в сообщении.