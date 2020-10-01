Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин стал дедушкой

Подписчики засыпали новоиспечённого дедушку поздравлениями и пожелали счастья малышу.

«Виктор мы вас поздравляем 👏👏👏👏 вы теперь дедушка 😊 это здорово🙌🙌🙌🙌», «Пусть эта маленькая рыбка всех вас радует с первых дней,растёт здоровым,счастливым,благополучным человечком❤️», «Поздравляем Виктора с новым статусом!!! Дед звучит почетно!!!», «Поздравляю от всей души!!!!!!! Здоровья маме и малышу», «Виктор, Наталья. Сердечно поздравляю. Здоровья маме и малышу. И вообще всем огромного здоровья, счастья и благополучия», «Поздравляю. .Такие молодые дедушка и бабушка! У меня тоже внуки-двойняшки», – радуются за супругов поклонники.

Дочь Маша родилась у Виктора во втором браке, и долгое время удерживала супругов рядом – Рыбин не хотел разводиться из-за девочки.

Однако когда его новая возлюбленная, певица Наталья Сенчукова забеременела, ему пришлось пойти на развод – он хотел, что ребенок родился в законном браке.

Поэтому в 1998 году пара поженилась, и у них родился сын Василий, который пошел по стопам родителей и тоже связал свою жизнь с музыкой.