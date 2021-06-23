44-летняя Шакира в красном платье похвасталась идеальной фигурой на обложке
Исполнительница зажигательных хитов предстала в естественном образе: с распущенными кудрявыми волосами и минимальным количеством макияжа. В объективе фотографа испанского происхождения Нико Бустоса она предстала в алом платье от бренда Dolce&Gabbana, примерила дерзкое золотое мини от этого же бренда; продемонстрировала расслабленный образ в стиле бохо от Etro и показала шикарный образ в макси-платье от Michael Kors в крупных пайетках.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Antoine Couvercelle / Panoramic
В последнее время Шакира, кстати, ее настоящее имя Шакира Изабель Мебарак Риполь, не сильно радует своих поклонников появлениями в СМИ или на публике поэтому эта обложка стала настоящим подарком.
В интервью изданию Колумбийская певица рассказала о том, что никогда не бывает полностью довольна собой, она всегда стремится к большему. Также знаменитость ответила на волнующий многих вопрос о новых песнях - хит планируется к выходу в июле, а в следующем году планируется, что мир увидит новый альбом.
Шакира счастливая мама двух мальчиков, разница в возрасте между которыми составляет всего несколько лет. А также влюблена в своего мужчину — отца ее детей, испанского футболиста по имени Жерар Пике из клуба «Барселона».
Фото и видео: Global Look press, Vogue Mexico/ youtube, Vogue Mexico
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