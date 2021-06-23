44-летняя Шакира в красном платье похвасталась идеальной фигурой на обложке

В интервью изданию Колумбийская певица рассказала о том, что никогда не бывает полностью довольна собой, она всегда стремится к большему. Также знаменитость ответила на волнующий многих вопрос о новых песнях - хит планируется к выходу в июле, а в следующем году планируется, что мир увидит новый альбом.

Шакира счастливая мама двух мальчиков, разница в возрасте между которыми составляет всего несколько лет. А также влюблена в своего мужчину — отца ее детей, испанского футболиста по имени Жерар Пике из клуба «Барселона».