Лицо с обложки: 38-летняя Приянка Чопра раскрыла секреты своей красоты и женского счастья

Поделилась звезда и секретами своей красоты. Чтобы сохранять красоту волос, молодая женщина делает массаж кожи головы каждую неделю. Маски она выбирает с увлажняющим эффектом и использует раз в неделю. Приянка старается не перегружать пряди лишним уходом - однажды она нашла шампунь и кондиционер, которые ей подходят, - и использует их всегда.

Не перегружает актриса и кожу лица: ее минималистичный макияж с акцентом на стойкий тинт для губ натурального оттенка занимает всего 5-10 минут. Немного консилера, румян, туши - и звезда готова к выходу.

А чтобы кожа оставалась молодой и напитанной, Приянка пьет много воды. «Важно не забывать об этом в нашем сумасшедшем ритме», - подчеркнула звезда.

Гармоничное времяпрепровождение - главный фактор. «Я никогда не относилась к своей карьере, как к работе. Для меня большая честь быть среди определенного процента людей во всем мире, которые каждое утро просыпаются и занимаются любимым делом», — сообщила звезда