Личный врач Бари Алибасова подозревает его в обмане и намерена подать на него в суд: «Помощник сказал, у него белая горячка»

В этот понедельник, 24 июня, в эфир «Первого канала» вышел очередной выпуск шоу «Пусть говорят» со скандальным названием «Разоблачение года: шоу Бари Алибасова». В студию пришла личный врач продюсера Марият Мухина и пожаловалась на обман и клевету со стороны шоумена.
Марият рассказала, что вскоре после того, как Бари Каримович покинул клинику (пожилой мужчина был выписан через 10 дней, побывав в тяжелом состоянии после случайного проглатывания жидкости для прочистки труб), ей позвонил его помощник Сергей Моцарь и заявил: «У нас беда, Бари всех побил, квартиру раскромсал, у него белая горячка, он у нас чуть в окно не вышел».
Фото: Кадр из эфира
Врач поставила под сомнение адекватность пациента, который в процессе скандала обвинил ее в непрофессионализме. При этом Марият сообщила, что видела эндоскопию, которую сделали при поступлении артиста в больницу — сначала она была черная, позже — появились улучшения. «То, что жидкость выпил — это точно. Но с какой целью он это сделал», — недоумевает доктор Мухина.
Друг Бари Алибасова Феликс Царикати уверен, что все произошедшее —пиар: «Он играет. Он и был актером, и будет актером».
Подруга продюсера Ляна Фридман уверена: «Это — театр одного актера».
«Правда, наверное, где-то посередине. Я не исключаю, что причина госпитализации могла бы быть какая-то другая. Сложно понять, потому что меня в этой истории изначально многие обстоятельства настораживали», — комментирует адвокат артиста Сергей Жорин, говоря о том, что глоток концентрированной жидкости никак не повлиял на связки артиста.
Врач-хирург Игорь Шарипов предположил, что если ожог был, то первой или второй степени, и публично обратился к продюсеру: «Бари, останови пиар. Хватит, это уже не смешно. Это уже преступно. У него выставляют четвертую степень — смертельную. Пищевод умер бы. Ожог дыхательных путей, ожог желудка. И ему уже на следующий день снимают эти диагнозы, он уже разговаривает».
Ведущий отметил, что у врачей института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где лежал Бари Каримович, был прямой запрет на разглашение информации, и все диагнозы известны только со слов близких артиста.
«Я подам на него в суд и получу эти документы», — пообещала Марият Мухина.
Выводов в итоге эфира сделано не было. Нам остается только следить за развитием событий.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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