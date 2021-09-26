Лицемерная герцогиня: критикующая богатые страны Маркл появилась на мероприятии в платье за 4500$

Стоимость наряда супруги принца Гарри составляет 4,5 тысячи долларов или 330 тысяч рублей.

Силуэт платья с короткими рукавами и свободным кроем полнит фигуру герцогини, которая после родов находится в достаточно хорошей форме. А цвет и форма визуально укорачивают рост Меган.

Стоит отметить, что Маркл имеет хороший вкус и каждый ее выход производит настоящий фурор. А вещи, которые надевает герцогиня Сассекская раскупаются за считанные минуты. Поэтому антиреклама платью от Valentino в исполнении Меган вполне простительна.