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Лицемерная герцогиня: критикующая богатые страны Маркл появилась на мероприятии в платье за 4500$

Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри посетили мероприятие в Центральном парке Нью-Йорка, которое было приурочено к призыву как можно скорее остановить пандемию коронавируса, благодаря вакцинации. Герцоги Сассекские отметили важность доступности прививок для жителей бедных стран. Но поклонники пары обратили внимание не только на громкие слова супругов, но и на явно неудачный наряд Меган Маркл.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Getty Images

40-летняя герцогиня, которая 3 месяца назад подарила мужу второго ребенка, поднялась на сцену в коротком белом платье, расшитом драгоценными камнями от модного дома Valentino.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Getty Images

Стоимость наряда супруги принца Гарри составляет 4,5 тысячи долларов или 330 тысяч рублей.

Силуэт платья с короткими рукавами и свободным кроем полнит фигуру герцогини, которая после родов находится в достаточно хорошей форме. А цвет и форма визуально укорачивают рост Меган.

Стоит отметить, что Маркл имеет хороший вкус и каждый ее выход производит настоящий фурор. А вещи, которые надевает герцогиня Сассекская раскупаются за считанные минуты. Поэтому антиреклама платью от Valentino в исполнении Меган вполне простительна.

Фото: Getty Images, Picture-alliance