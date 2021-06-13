Лиам Хемсворт впервые показал совместное фото со своей девушкой

«Фантастическая ночь для сбора необходимых средств и осведомления об одной из самых важных и сложных проблем — психическом здоровье детей», – написал Лиам.

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт состояли в отношениях 10 лет. В 2018 году актеры поженились, но в 2020 официально развелись.