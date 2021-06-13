Лиам Хемсворт впервые показал совместное фото со своей девушкой
31-летняя звезда «Голодных игр» и бывший муж скандально известной американской певицы и актрисы Майли Сайрус вышел в свет с новой возлюбленной – моделью Габриэллой Брукс.
Пара посетила мероприятие Golden Dinner 2021, которое прошло в Сиднее, Австралия. Благотворительный ужин проводился при поддержке Сиднейской детской больницы.
Актер и 25-летняя модель выглядели счастливыми и выбрали для вечера наряды в черных тонах. Девушка блистала в длинном платье от Dior, а Лиам выбрал черный смокинг.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Габриэлла тоже родом из Австралии, как и актер.
Лиам впервые поделился фотографией с возлюбленной в своем личном блоге, тем самым подтвердив их союз. Пара встречается с конца 2019 года, но официально не комментировала свои отношения. На кадре возлюбленные сидят вместе за столом в окружении близких. Под снимком актер поблагодарил всех присутствующих на ужине.
Фото: @liamhemsworth/Instagram
«Фантастическая ночь для сбора необходимых средств и осведомления об одной из самых важных и сложных проблем — психическом здоровье детей», – написал Лиам.
Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт состояли в отношениях 10 лет. В 2018 году актеры поженились, но в 2020 официально развелись.
Фото и видео: Global Look Press, @liamhemsworth/Instagram, @gabriella_brooks/Instagram
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