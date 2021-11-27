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Лев Новоженов впервые раскрыл причину смерти дочери: «Шура просила не писать о ней»

Телеведущий Лев Новоженов признался, что его 36-летняя дочь Александра покончила с собой, находясь в США. Трагедия произошла в начале 2019 года. До сих пор в медиа была популярна версия о том, что наследница журналиста умерла из-за онкологического заболевания, но 75-летний Новоженов решил раскрыть правду.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лев Новоженов

Фото: Global Look Press

Телеведущий Лев Новоженов спустя почти два года со дня смерти дочери Александры впервые высказался о причинах случившегося. В программе «Однажды...» на НТВ 75-летний журналист признался, что его наследница, которой на тот момент было 36 лет, покончила с собой. А случившееся ведущий хранил в тайне, поскольку его об этом просила сама Александра.

«Шура меня просила о ней не писать. Я и не писал. И вот ее больше нет. А что же мне сейчас — ходить из угла в угол? И с кем говорить? И вот я пишу. Жизни ее было 36 лет. Любимая моя, драгоценная дочь. Саша Новоженова ушла из жизни минувшей ночью в городе Чикаго. Единственная ее книга в соавторстве с Глебом Напреенко «Уроки визуального» номинирована на премию Александра Пятигорского. Нет слов, как больно», — признался Лев Новоженов.

Александра Новоженова.

Александра Новоженова.

Фото: @sashanovozhenova/Instagram

За несколько лет до смерти Александра Новоженова переехала в США. Будучи искусствоведом, она продолжала образование по профессии, занималась исследованиями.

«Она заканчивала аспирантуру чикагскую. Не нужно мне говорить, что отправил дочь за границу. Она окончила Университет имени Ломоносова в Москве, искусствоведческое отделение исторического факультета. Работала, печаталась, писала, в профессиональных кругах ее хорошо знали. Ей дали грант, я ни на какую аспирантуру денег не давал, никуда не отправлял», — поелился Лев Новоженов.

Телеведущий был женат четырежды. Кроме дочери он растил сына, сейчас наследнику журналиста уже 45 лет, он проживает в США. Также у Льва Новоженова есть внучка Ида, которую родила Александра. По признанию журналиста, девочка не исключает, что, когда вырастет станет искусствоведом, как мама.

Фото и видео: @levnovozhenov, @sashanovozhenova/Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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