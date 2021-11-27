Лев Новоженов впервые раскрыл причину смерти дочери: «Шура просила не писать о ней»

Телеведущий Лев Новоженов спустя почти два года со дня смерти дочери Александры впервые высказался о причинах случившегося. В программе «Однажды...» на НТВ 75-летний журналист признался, что его наследница, которой на тот момент было 36 лет, покончила с собой. А случившееся ведущий хранил в тайне, поскольку его об этом просила сама Александра.

«Шура меня просила о ней не писать. Я и не писал. И вот ее больше нет. А что же мне сейчас — ходить из угла в угол? И с кем говорить? И вот я пишу. Жизни ее было 36 лет. Любимая моя, драгоценная дочь. Саша Новоженова ушла из жизни минувшей ночью в городе Чикаго. Единственная ее книга в соавторстве с Глебом Напреенко «Уроки визуального» номинирована на премию Александра Пятигорского. Нет слов, как больно», — признался Лев Новоженов.