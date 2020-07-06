Летящие волосы, томный взгляд: Нюша подразнила фанатов «горячим» видео в пиджаке и без топа

29-летняя Нюша опубликовала в Instagram несколько видео, снятые во время фотосессии. Иногда в кадре с певицей появлялся и ее муж Игорь Сивов. Для съемок Нюша, которая может похвалиться идеальной фигурой, вместе со стилистами выбрала одежду, подчеркнувшую ее формы.

Так, с Игорем Сивовым певица позировала в туго облегающем корсете, а во время персональной съемки она надела брючный костюм в мужском стиле. При этом пиджак она накинула на обнаженное тело, «забыв» надеть топ.