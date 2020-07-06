Летящие волосы, томный взгляд: Нюша подразнила фанатов «горячим» видео в пиджаке и без топа
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
29-летняя Нюша опубликовала в Instagram несколько видео, снятые во время фотосессии. Иногда в кадре с певицей появлялся и ее муж Игорь Сивов. Для съемок Нюша, которая может похвалиться идеальной фигурой, вместе со стилистами выбрала одежду, подчеркнувшую ее формы.
Так, с Игорем Сивовым певица позировала в туго облегающем корсете, а во время персональной съемки она надела брючный костюм в мужском стиле. При этом пиджак она накинула на обнаженное тело, «забыв» надеть топ.
Нюша, которая быстро пришла в форму после рождения дочери Симбы, часто балует фанатов смелыми кадрами. И ее подписчики часто делятся на два лагеря: одни с одобрением отзываются об откровенности артистки, а другие обвиняют ее в пошлости и в том, что она часто показывает то, что должно быть скрыто от посторонних глаз.
А вы какого мнения?
Фото и видео: Instagram Нюши, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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