Накануне, 12 ноября, в рамках фестиваля CONTEXT. Diana Vishneva на сцене «Гоголь-центра» состоялся конкурс молодых хореографов CONTEXT LAB.

Узнать, кто же стал лучшим из лучших и увидеть новые танцевальные постановки, пришли многие звезды, среди которых была и Светлана Бондарчук. Для выхода в свет она выбрала очень нежный образ. Розовый свитер, летящая плиссированная юбка и бежевые босоножки не только придали Бондарчук еще большей женственности, но и сделали ее на несколько лет моложе.