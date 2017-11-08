Летящая юбка и нежно-розовый свитер: 48-летняя Светлана Бондарчук восхитила женственным образом
Светлана Бондарчук
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Накануне, 12 ноября, в рамках фестиваля CONTEXT. Diana Vishneva на сцене «Гоголь-центра» состоялся конкурс молодых хореографов CONTEXT LAB.
Узнать, кто же стал лучшим из лучших и увидеть новые танцевальные постановки, пришли многие звезды, среди которых была и Светлана Бондарчук. Для выхода в свет она выбрала очень нежный образ. Розовый свитер, летящая плиссированная юбка и бежевые босоножки не только придали Бондарчук еще большей женственности, но и сделали ее на несколько лет моложе.
В этот вечер победителем конкурса стала Ольга Лабовкина из Минска с постановкой «Воздух», получив в качестве приза стажировку в одной из именитых зарубежных трупп. Кроме этого, зрители также выбрали лучшего хореографа в номинации «Приз зрительских симпатий». Его получила Юлия Коробейникова из Красноярска с работой «ЧтоЕстьЯ?».
Оценивали постановки финалистов арт-директор фестиваля Диана Вишнева, куратор зарубежной программы фестиваля Самуэль Вюрстин и Наоми Перлов, художественный руководитель The Maslool — Professional Dance Program.