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Летучая достойно ответила на выпады ведущих «Ревизорро» Самбурской и Романовской

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Елена Летучая

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Бывшая ведущая проекта «Ревизорро» Елена Летучая вновь подняла тему конфликта с Настасьей Самбурской и Ольгой Романовской.

Ведущие популярного шоу «Ревизорро» — некоторые с приставкой «экс» — продолжают метать друг в друга колкие и и ехидные комментарии. На днях Елена Летучая снова высказалась о коллегах в интервью порталу Sobesednik.ru.

Теледива уверена, что, например, Настасья Самбурская намеренно пытается раздуть уже исчерпавший себя конфликт ради упавших рейтингов телепрограммы. Блондинка в очередной раз подчеркнула, что шоу стало намного менее популярным у зрителей с ее уходом, а новые ведущие не в полной мере справлялись со своими обязанностями.

«Я услышала про себя какие-то плохие слова, и мне в первую очередь стало страшно за то, как унижают себя эти люди. Я вам клянусь, меня это не трогает, я знаю, что я сделала, как я сделала»,— прокомментировала Елена.

Несмотря на мнение Самбурской, что Летучая просто прикрывается проблемами со здоровьем, а на самом деле упустила хорошие карьерные шансы, Елена заявила: скоро она появится на экране с новым проектом. По словам Летучей, лучшей наградой для нее остается любовь поклонников, которые очень ждут знаменитую блондинку на экране.

Фото: Instagram

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