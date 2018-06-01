Летучая достойно ответила на выпады ведущих «Ревизорро» Самбурской и Романовской

Ведущие популярного шоу «Ревизорро» — некоторые с приставкой «экс» — продолжают метать друг в друга колкие и и ехидные комментарии. На днях Елена Летучая снова высказалась о коллегах в интервью порталу Sobesednik.ru.

Теледива уверена, что, например, Настасья Самбурская намеренно пытается раздуть уже исчерпавший себя конфликт ради упавших рейтингов телепрограммы. Блондинка в очередной раз подчеркнула, что шоу стало намного менее популярным у зрителей с ее уходом, а новые ведущие не в полной мере справлялись со своими обязанностями.