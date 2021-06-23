Лето — время креатива: как жаркая погода стала мемом
В сети можно встретить большое количество мемов и шуток, касающихся температуры воздуха перевалившей за +30. Ну и куда же без описания ощущений людей, которым «посчастливилось» оказаться в городских джунглях среди отражающего солнце стекла и откровенно плавящегося бетона.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото из открытых источников
Сложно найти еще более логичное объяснение тому, почему внезапно все мечты о настоящем жарком лете были услышаны, кроме как внезапную и непосредственную близость города к главному источнику тепла.
Фото: Фото из открытых источников
Все ведь слышали уже шутку про то, что сегодня, завтра и даже через год будет лето? Так вот, шутники из интернета взялись теперь еще и предсказывать погоду наперед.
Фото: Фото из открытых источников
Дома хорошо всегда: и в лютый мороз и в знойный день. И так иногда не хочется покидать прохладный уголок своего жилища, особенно когда за дверью тебя ждет +35 и сухой воздух.
Фото: Фото из открытых источников
У каждого свои методы как справляться с жарой — одни прибегают к народным рецептам, другие при каждом удобном случае пытаются улизнуть из города и обосноваться где-нибудь поближе к воде. Ну а третьи просто плывут по течению и используют каждый удобный момент чтобы охладиться.
Не важно как спасаться от жары, главное — делать это с юмором!
Фото и видео: Global Look press/ открытые источники
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram