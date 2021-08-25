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«Летняя, легкая, солнечная»: Ольга Кабо показала маленькую дочь в день ее рождения

53-летняя актриса трогательно поздравила дочку с праздником, опубликовав в Instagram из совместное фото, сделанное много лет назад. В первый раз мамой, Ольгой стала в 30 лет — дочку Таню она родила в союзе с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Сегодня Татьяна радует маму достижениями — недавно окончила МГУ, получив первый диплом, но продолжает обучаться и второй профессии в том же университете.
«Летняя, легкая, солнечная»: Ольга Кабо показала маленькую дочь в день ее рождения

Счастливая мама, так подписала пост на своей странице: «Она у меня летняя, легкая, солнечная. Она у меня очень творческая и вдохновенная. Очень добрая и мудрая. Очень красивая и прекрасная. И очень-очень любимая. Танечка! Будь счастлива! Я верю, у тебя всё получится. Я горжусь тобой и очень тебя люблю. Спасибо за то, что именно ты моя дочь. Поздравляю от души», — выразила материнские чувства она.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Кабо поделилась фотографией дочери

Фото: Личный Instagram @kabo_olga

В юные годы Таня профессионально занималась танцами и окончила академию балета, затем поступила в ГИТИС и получила диплом балетмейстера, ставила балет. А теперь девушка получает серьезное образование — для себя, для жизни и новой профессии.

В этом году 23-летняя девушка, получила диплом об окончании философского факультета МГУ. Рассказывает Ольга Кабо: «Моя дочь Татьяна получила диплом мага – магистра философии МГУ. Танечка очень целеустремленный человек и всегда добивается своего. После окончания Балетмейстерского факультета ГИТИСа поступила в МГУ сразу на два факультета- Философский и Психологический. Первый благополучно окончен», — делилась недавно мама.

Напомним, что Ольга Кабо — мама двоих детей. Сын Виктор появился на свет от второго мужа, бизнесмена Николая Разгуляева, когда актрисе было уже 44 года. В прошлом году, актриса развелась с супругом после 11 лет брака. До этого, появились данные о том, что бизнесмен решил объявить себя банкротом. Николай Разгуляев задолжал банкам более 360 миллионов рублей. В 2019 году муж Ольги Кабо также ликвидировал одну из фирм.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram

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