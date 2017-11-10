Накануне в Москве состоялось открытие pop-up корнера марки и закрытый ужин в честь 85-летия модного Дома Nina Ricci

В этом году известный модный Дом Nina Ricci отмечает свое 85-летие со дня основания. В честь этого события в Москву прилетела муза бренда Летиция Каста, чтобы представить новое pop-up пространство марки в ЦУМ. Одними из первых послушать эксклюзивные ароматы, представленные в корнере Nina Ricci стали Елена Летучая, Ясмина Муратович, Галина Юдашкина, Ксения Лукаш, Анастасия Винокур и другие знаменитости.

Летиция Каста

Накануне открытия корнера Nina Ricci самые преданные поклонники марки собрались на закрытый ужин в одном из московских ресторанов, чтобы отметить юбилей модного Дома. Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Елизавета и Сергей Минаевы, Ксения Чилингарова, Полина Киценко, Анжелика Тиманина и многие другие провели вечер с музой Nina Ricci в дружеской атмосфере.

Ксения Сухинова и Летиция Каста