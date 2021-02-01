Лесниковская с сыновьями, Запашный с дочерями и другие на премьере мультфильма

По сюжету жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятье. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонек.

В широкий прокат мультфильм выходит 4 февраля. Купить билеты можно здесь.