Лесниковская с сыновьями, Запашный с дочерями и другие на премьере мультфильма
Фото: Пресс-служба
Зрителям представили картину режиссер Константин Щекин, Эдгард Запашный, озвучивший Пожарного, актеры Алексей Елистратов, Юрий Аскаров, композитор Артур Байдо, а также исполнитель финальной песни Родион Газманов.
Фото: Пресс-служба
Со своими семьями показ посетили Аскольд Запашный, Наталья Бочкарева, Наталья Лесниковская, Роман Маякин, Светлана Журова, Владимир Левкин, Тамара Глоба, Александр Бердников, Алексей Кабанов и другие.
По сюжету жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятье. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонек.
В широкий прокат мультфильм выходит 4 февраля. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
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