Лещенко категорично высказался в адрес конфликта Дробыша и Киркорова: «Это вседозволенность»

Исполнитель хита «Мы будем жить» убежден в том, что такое поведение звезд российской эстрады связано с отсутствием уважения друг к другу. Он сравнил нынешнюю ситуацию с годами начала своей карьеры и объяснил, что хотя его музыкальные композиции и запрещали в те времена, но при этом артистам помогали в продвижении и способствовали их развитию. «Может быть, это несправедливо было. Но это же не самое главное, поверьте. Главное — уважение к труду, уважение к профессии, вот что главное, уважение к артистам было. Давали звание, на пьедестал поднимали», — делится Лещенко.

Сейчас же, по его мнению, должного уважения у артистов к коллегам нет — каждый может говорить все что хочет в адрес друг друга. «Сейчас что, уважение к артистам есть какое-то, скажите мне?! Сейчас блогеры, тиктокеры и вся страна поет, твою мать. Какой-нибудь Дробыш может публично оскорбить Киркорова или какой-нибудь блогер начинает распространяться и говорить гадости о каком-то писателе или художнике», — негодует певец во время диалога с порталом «Собеседник».

Лев Лещенко убежден в том, что такое происходит из-за безнаказанности, которую ощущают артисты любого уровня и ранга. «Вот эта вседозволенность, она не есть свобода», — подытожил музыкант.