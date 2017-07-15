Леру Кудрявцеву назвали «сестрой Светланы Лободы»
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Не все поклонники оценили новый имидж телеведущей
Некоторое время назад 46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева отправилась отдыхать, сообщив поклонникам о сильном утомлении работой. Начало отпуска Лера ознаменовала новой прической — теперь знаменитая блондинка носит челку. Фотография с новой стрижкой появилась в Instagram телеведущей.
Не все поклонники оценили преображение Леры: «Голова как будто от другого тела», «не идет челка, Леруся», «Челка Вам не нужна, дешевит она», «Без челки было лучше...», «Челка дешевит», «На Лободу похожа», «Сестра Лободы», «Просто мое мнение-вам лучше без чёлки».
Однако, многим показалось, что с челкой телеведущая стала выглядеть моложе.
А вам нравится новый образ Леры Кудрявцевой?
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com