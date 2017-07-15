Не все поклонники оценили новый имидж телеведущей

Некоторое время назад 46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева отправилась отдыхать, сообщив поклонникам о сильном утомлении работой. Начало отпуска Лера ознаменовала новой прической — теперь знаменитая блондинка носит челку. Фотография с новой стрижкой появилась в Instagram телеведущей.

Не все поклонники оценили преображение Леры: «Голова как будто от другого тела», «не идет челка, Леруся», «Челка Вам не нужна, дешевит она», «Без челки было лучше...», «Челка дешевит», «На Лободу похожа», «Сестра Лободы», «Просто мое мнение-вам лучше без чёлки».