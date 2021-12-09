Лере Кудрявцевой после «Песни года» потребовалась скорая помощь — что произошло

5 декабря 2021 года прошел ежегодный российский телевизионный фестиваль «Песня года», на котором Кудрявцева в компании своего экс-возлюбленного Сергея Лазарева предстала в качестве ведущей. На протяжении нескольких часов она исправно вела концерт в обуви на каблуке — именно это и стало причиной ее проблем со здоровьем.

Всю последующую ночь после съемок артистка страдала от судорог в ногах. Ей даже пришлось обратиться за помощью к специалистам. «На "Песне года" шесть часов на каблуках, после чего у меня сводит ногу судорогой. Ничего не помогает, ни иголки, ни массаж, растирания. В общем, всю ночь у меня сводило ногу судорогой. Я даже вызвала скорую, мне там что-то прокапали», — поделилась она со своей аудиторией в аккаунте в Instagram.

Однако процедуры, при помощи которых врачи пытались облегчить ее состояние, не помогли, и знаменитость обратилась в специализированную клинику, где ее здоровьем уже занимался невролог. Там доктор помог Лере. После установки электрических вакуумных банок, электроиглотерапии и наклейки ленты тейпа на область позвоночника состояние артистки улучшилось, а боль постепенно начала утихать.