Лера Кудрявцева выиграла суд у продюсера «Ласкового мая» и отсудила немало денег

Продюсер «Ласкового мая» в последнее время часто оказывается в центре скандалов.

Ранее Андрей Разин оскорбил Леру Кудрявцеву, рассказав, что она якобы познакомилась со своим будущим мужем, Сергеем Ленюком, который был подопечным Разина, когда они вызвали девушек легкого поведения. Эти слова появились во многих СМИ.

Сама Кудрявцева возмутилась этими высказываниями, и заявила, что ничего общего с правдой они, конечно, не имеют.

Добиться справедливости и наказать обидчика Лера решила через суд. С вопросом Кудрявцевой разбирались в Тверском районном суде, при участии Екатерины Гордон.

Суд признал правоту Кудрявцевой, а оскорбительные замечания Разина не соответствующими действительности. В итоге удалось отсудить 300 тысяч у Разина, и еще 100 тысяч – у издания, которое напечатало материал.

«Бро! Спасибо тебе, моя дорогая. Спасибо твоей компании. Ты всегда за правду и справедливость. Боец, подруга, офигенный юрист и просто умница! Люблю тебя всем своим братским сердцем», — написала Кудрявцева, поблагодарив Гордон за помощь.