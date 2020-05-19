Лера Кудрявцева в свой день рождения показала беременное фото и другие редкие снимки из семейного альбома

«Лерусик, девочка моя, с днем рождения, чудесная», «С днем рождения, дорогая!», «Лерочка, дорогая, от души тебя с твоим праздничком. Просто будь счастлива в окружении своих любимых и близких людей. И знай, что тебе, как всегда, 18 лет», «Моя рыбка! С днем рождения!», — поздравили именинницу друзья и подписчики.

Напомним, Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе нее на 16 лет. Телеведущая с юмором относится к разнице в возрасте и привыкла к тому, что ей постоянно задают личные вопросы об этом. Однажды она пошутила в ответ на вопрос, как она познакомилась с молодым мужем: «Он захотел секса со старушкой, а я с молодым». Пара воспитывает полуторагодовалую дочь Машу. От первого брака у Кудрявцевой есть 30-летный сын Жан, который два года назад подарил ей внука.