Лера Кудрявцева устроила сына работать на ТВ

Как удалось выяснить журналистам, не так давно единственный сын Леры Кудрявцевой Жан Ленюк стал коллегой своей знаменитой мамы. Узнав о том, что на НТВ ищут продюсера в один из проектов, Лера предложила Жану попробовать свои силы.

Жан, который обычно не дает интервью и старается быть как можно менее публичным, не смог не прокомментировать это важное событие в своей жизни. «Работать на телевидении я мечтал с детства. Правда, быть в кадре я не люблю, а вот заниматься организацией программы в качестве продюсера мне интересно», — рассказал Ленюк в беседе с корреспондентом журнала «7 Дней».