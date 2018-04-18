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Лера Кудрявцева устроила сына работать на ТВ

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Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым, сыном Жаном Ленюком и друзьями
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28-летний сын Леры Кудрявцевой Жан Ленюк теперь работает вместе с мамой на канале НТВ.

Как удалось выяснить журналистам, не так давно единственный сын Леры Кудрявцевой Жан Ленюк стал коллегой своей знаменитой мамы. Узнав о том, что на НТВ ищут продюсера в один из проектов, Лера предложила Жану попробовать свои силы.

Жан, который обычно не дает интервью и старается быть как можно менее публичным, не смог не прокомментировать это важное событие в своей жизни. «Работать на телевидении я мечтал с детства. Правда, быть в кадре я не люблю, а вот заниматься организацией программы в качестве продюсера мне интересно», — рассказал Ленюк в беседе с корреспондентом журнала «7 Дней».

Напомним, что Жан родился 14 апреля 1990 года. Отцом молодого человека является бывший барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Но пара распалась спустя 2 года после появления наследника.

Фото: Instagram

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