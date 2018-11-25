Лера Кудрявцева с дочерью и другие звездные мамы с детьми снялись в новом клипе Дениса Клявера

Сегодня, 25 ноября, в России отмечается День матери. В честь праздника популярный певец Денис Клявер выпустил новую версию клипа на песню «Когда ты станешь большим». Если в первом варианте видео снялись знаменитые звездные отцы, то во вторую часть Денис пригласил знаменитых мам.

Альбина Джанабаева, Катерина Шпица, Зара, Ирина Слуцкая, Слава, Юлия Барановская, Юлия Началова — далеко не весь список звезд, поддержавших Клявера. Особое внимание привлекла телеведущая Лера Кудрявцева, которая снялась в видео вместе с трехмесячной дочерью Машей.

Предлагаем Вам посмотреть это очень трогательное и нежное видео.