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Лера Кудрявцева резко отреагировала на критику Аллы Пугачевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лера Кудрявцева в студии "Секрета на миллион"

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
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Примадонна отечественной эстрады прокомментировала популярное шоу, в котором раскрываются секреты знаменитостей.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В преддверии юбилея Примадонны отечественной эстрады вышел выпуск шоу «Секрет на миллион», героями которого в том числе стали бывшие возлюбленные и мужья певицы. В эфире шоу Лера Кудрявцева задала несколько интимных вопросов Сергею Челобанову и Миколасу Орбакасу. Однако этот выпуск «Секрета на миллион» разочаровал Аллу Борисовну. «Как из помойки выскакивает очень красивая девушка и начинает спрашивать: «Скажите, а вы спали с ней? А какая она в постели?» Не сужу людей, они должны отвечать, раз пришли. Но меня удивляет уровень ведущих, которые считают, что это поднимает им рейтинг», — высказалась певица о популярном шоу.

В беседе с порталом Super.ru Кудрявцева резко прокомментировала заявление Аллы Пугачевой: «Мы все — рабы определенного формата проектов и потребностей аудитории — кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет, дает концерты, получает гонорары». Блондинка процитировала слова, сказанные певицей ей однажды: «Танки грязи не боятся». Лера отметила, что перед ее программой не стояла задача оскорбить или унизить именинницу.

А вам нравится шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»?

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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