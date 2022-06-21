Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с мужем: «Все на мне»

Со стороны кажется, что Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров, отметившие девять лет со дня свадьбы, живут душа в душу, однако это не так.

Популярная телеведущая призналась, что в последнее время мужчины очень изменились и стараются переложить ответственность и обязанности на женщин.

«Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытье, не все, конечно, но многие. То, что вижу я, — к сожалению, мужчины мельчают. Дома все делаю я», — раскрыла подробности отношений с мужем Кудрявцева в программе «Хватит слухов!» на ЦТВ и добавила, что у них в семье существует четкое распределение обязанностей. «На самом деле у нас история попроще — все хозяйство на мне, а у Игоря есть человек, который ему помогает. Мужские дела делятся на две половинки — делает и муж, и помощник», — объяснила 51-летняя телеведущая.

Также она призналась, что не требует от молодого мужа дорогих подарков или особого отношения: «Я не понимаю вот этот бред — надо поддерживать романтизм. Блин, когда ты дома, у тебя дети, когда уставшая после работы… Может, это для неработающих девочек...».