Лера Кудрявцева рассказала о неудачных романах, тяжелых родах и букетах от Лазарева

Лера Кудрявцева, одна из самых популярных ведущих на российском телевидении, отмечает юбилей. Знаменитость никогда не была обделена мужским вниманием. В возрасте 17 лет Кудрявцева встретила первую большую любовь в лице барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Музыкант обратил внимание на девушку после концерта в родном городе Леры Усть-Каменогорске. В ходе романа будущая телеведущая забеременела и родила первенца по имени Жан в 18 лет. Сергей и Лера поженились, но этому браку было отведено всего 2 года из-за измен супруга.

Кудрявцева осталась одна с ребенком в 19 лет и приняла твердое решение не сдаваться. «У меня не было за плечами богатых родителей, которые бы меня куда-то двигали. Я просто как-то себе сказала: если не ты сама, то никто. Нельзя никому доверять свою жизнь, это бессмысленно. Тебя или однажды бросят, или будут ставить палки в колеса», — вспоминает ведущая.

Следующем выбором Леры был бизнесмен Матвей Морозов. В середине 90-х девушка уже была достаточно популярна на нескольких молодежных каналах, и она быстро обратила на себя внимание успешного жениха. Красивая история любви закончилась через 2 года арестом Матвея за мошенничество.

Позже в жизни ведущей появился молодой певец Сергей Лазарев, отношения с которым продлились 4 года. Пара сблизилась на фестивале «Новая волна». Под дверьми гостиничных номеров на совместных гастролях артистов Лазарев всегда оставлял Кудрявцевой букеты цветов. Отношение из дружеских переросли в нечто большее. Ходили слухи, что союз артистов это спланированная пиар-акция, но влюбленные никак не комментировали эти домыслы. Роман звезд закончился новыми отношениями Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым, который на 16 лет моложе нее.

В 2013 пара поженилась, а спустя 5 лет в их жизни появилась дочь Маша. Лера и Игорь долго пытались зачать ребенка, но положительный результат ждал пару только с третьей попытки процедуры ЭКО. Роды ведущей прошли тяжело, да и сама беременность оставила след на здоровье Кудрявцевой.

Но несмотря на трудности, ведущая телеканала «НТВ» счастлива в браке. «Если бы мне было лет 20, мы развелись бы, наверное, через пару месяцев. А тут такая петрушка, что придраться не к чему. Свобода и жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит… С появлением Машки как-то все изменилось и стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, муж и мои друзья. Только это важно, а остальное суета и напускное, пыль», — рассказала Кудрявцева.