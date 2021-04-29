Лера Кудрявцева раскрыла новые подробности отношений с Сергеем Лазаревым

По словам Леры, до сих пор в России есть фанаты их пары. Сейчас Лазарев и Кудрявцева — хорошие друзья, которые поддерживают друг друга в сложных эмоциональных ситуациях, а также радуются взаимным успехам.

«Он — моя родственная душа. Он не лучший мой друг, но очень большой товарищ. Он мне как братишка», — уточнила она в YouTube-шоу Сурена Каграманова.

Ранее Кудрявцева рассказала, что она хотела иметь семью и детей, а Лазарев был сконцентрирован на заработке и гастролях. Они разговаривали о малышах, «думали, но не сложилось». Позже телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, моложе ее на 16 лет. Певец пока не женат.