Лера Кудрявцева раскрыла новые подробности отношений с Сергеем Лазаревым
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Фото: Instagram/@leratv
Кудрявцева и Лазарев расстались в 2012 году после продлившегося четыре года романа. «Я была дико в него влюблена. Вот, чтобы поставить на этом точку», — подчеркнула она. Как уточнила телеведущая, после знакомства они начали вместе «тусоваться», гастролировать, вести какие-то передачи. «А потом мы сами не заметили, как стали вместе. Мы были постоянно вдвоем. Я была правда влюблена. Красавчик, умничка», — добавила она.
По словам Леры, до сих пор в России есть фанаты их пары. Сейчас Лазарев и Кудрявцева — хорошие друзья, которые поддерживают друг друга в сложных эмоциональных ситуациях, а также радуются взаимным успехам.
«Он — моя родственная душа. Он не лучший мой друг, но очень большой товарищ. Он мне как братишка», — уточнила она в YouTube-шоу Сурена Каграманова.
Ранее Кудрявцева рассказала, что она хотела иметь семью и детей, а Лазарев был сконцентрирован на заработке и гастролях. Они разговаривали о малышах, «думали, но не сложилось». Позже телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, моложе ее на 16 лет. Певец пока не женат.
Фото: Instagram/@leratv, Instagram/@lazarevsergey
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