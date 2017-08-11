В начале августа в Сети бурно обсуждали предполагаемое расставание 46-летней Леры Кудрявцевой и 29-летнего Игоря Макарова.

Причиной подобных слухов стало то, что ведущая улетела на отдых без мужа. К тому же масла в огонь подлил инсайдер, который уверял, что у супругов серьезные проблемы: «Они с Игорем расстались, но все надеются на примирение. Отпуск впервые они провели раздельно. Она очень переживает».

Лера решила расставить все точки над «и», прокомментировав сложившуюся ситуацию: «Игорь был на сборах и сейчас в Нижнем Новгороде на играх. Играет он в Уфе, поэтому и странные слухи. Переслала сообщение мужу, он не понимает, что происходит».

В доказательство этому Кудрявцева накануне улетела к супругу, а видео и фото с их долгожданной встречи опубликовала в своем Instagram. Игорь встречал любимую с букетом белых роз, а после звездная чета отправилась на романтический ужин в ресторан.