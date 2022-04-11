Лера Кудрявцева призналась, что боится онкологии: «Я два месяца бегала по врачам»

Лера Кудрявцева, в свое время прошедшая процедуру ЭКО, переживает, что может столкнуться с онкологией. Как известно, гормональная терапия, которую проходят женщины перед искусственным зачатием, может вызывать развитие раковых клеток.

У телеведущей получилось забеременеть лишь с третьей попытки. После этого у Кудрявцевой началась паника. «Я два месяца просто бегала по врачам. Я в принципе знала, что это плохо, но колола гормоны себе в живот. У меня была минимальная доза», — поделилась Лера в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сейчас телезвезда является счастливой мамой трехлетней дочки Маши. «Я бы еще раз прошла весь этот ад и роды, потому что это счастье», — признается Кудрявцева.

Напомним, что, помимо Маши, у блондинка также есть сын Жан. Он родился в браке с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Наследника назвали в честь звезды того времени Жан-Клода ван Дамма.