Лера Кудрявцева примерила платье из фольги от начинающего дизайнера
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/leratv/
Лера дополнила новогодний look модными колготками в сетку, расшитыми сияющими кристаллами, а также надела на шею тонкий трехъярусный чокер из таких же небольших камней.
Кстати, платье для телеведущей сшил финалист проекта «Подиум», дизайнер Антон Воронов. Это уже не первое платье от Антона в гардеробе Кудрявцевой.
«Невозможная!», - похвалила образ Кудрявцевой ее коллега Лариса Гузеева. Другая теледива Аврора также оценила выбор Леры. «Хороша!», - добавила она.
Ранее мы писали, что телеведущая жаловалась на проблемы с памятью, после перенесенного ковида. Кудрявцева тогда отметила, что ей приходится довольно сложно и она занимается специальными тренировками памяти.
Впрочем, никакие проблемы со здоровьем, судя по всему, не могут повлиять на внешний вид Леры. И если в инстаграме несовершенства можно замаскировать с помощью фильтров (за это телеведущую часто критикуют поклонники), то вот в жизни и даже ТВ-программах это сделать сложнее. Но 50-летней звезде успешно удается поддерживать имидж красотки.
Фото: Instagram