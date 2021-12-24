passion.ru
1 мин.

Лера Кудрявцева примерила платье из фольги от начинающего дизайнера

50-летняя телеведущая выбрала яркий наряд для съемок в Итоговом Музыкальном Чарте «Муз-тв». Лера Кудрявцева предстала в мини платье золотого цвета, которое сделано будто бы из тонкой фольги.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Лера Кудрявцева

Фото: instagram.com/leratv/

Лера дополнила новогодний look модными колготками в сетку, расшитыми сияющими кристаллами, а также надела на шею тонкий трехъярусный чокер из таких же небольших камней.

Кстати, платье для телеведущей сшил финалист проекта «Подиум», дизайнер Антон Воронов. Это уже не первое платье от Антона в гардеробе Кудрявцевой.

«Невозможная!», - похвалила образ Кудрявцевой ее коллега Лариса Гузеева. Другая теледива Аврора также оценила выбор Леры. «Хороша!», - добавила она.

Ранее мы писали, что телеведущая жаловалась на проблемы с памятью, после перенесенного ковида. Кудрявцева тогда отметила, что ей приходится довольно сложно и она занимается специальными тренировками памяти.

Впрочем, никакие проблемы со здоровьем, судя по всему, не могут повлиять на внешний вид Леры. И если в инстаграме несовершенства можно замаскировать с помощью фильтров (за это телеведущую часто критикуют поклонники), то вот в жизни и даже ТВ-программах это сделать сложнее. Но 50-летней звезде успешно удается поддерживать имидж красотки.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят