Лера Кудрявцева примерила платье из фольги от начинающего дизайнера

Лера дополнила новогодний look модными колготками в сетку, расшитыми сияющими кристаллами, а также надела на шею тонкий трехъярусный чокер из таких же небольших камней.

Кстати, платье для телеведущей сшил финалист проекта «Подиум», дизайнер Антон Воронов. Это уже не первое платье от Антона в гардеробе Кудрявцевой.

«Невозможная!», - похвалила образ Кудрявцевой ее коллега Лариса Гузеева. Другая теледива Аврора также оценила выбор Леры. «Хороша!», - добавила она.