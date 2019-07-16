Лера Кудрявцева предупредила об «опасностях» жизни с молодым мужем: «Они летают!»

48-летняя Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе жены на 16 лет. У супругов растет маленькая дочь Маша.
Лера Кудрявцева иногда рассказывает об особенностях неравного брака. Телеведущая признавалась, что именно разница в возрасте делает союз с мужем крепким и счастливым. Она отмечает, что именно ее возраст и мудрость помогают не обращать внимания на мелочи.
Лера опубликовала в Instagram очередной пост, а котором с юмором предупредила женщин об «опасностях» жизни с молодым мужем.
«Девоньки-милые , хочу вас предупредить : если собираетесь замуж за молодого , знайте ! Они летают во сне. Сплю я значит себе спокойно и вдруг сквозь сон понимаю , что нарастает какой -то шум и льется вода. Шум усиливается и хрясь грохот ..Вскакиваю , включаю свет. Мужа рядом нет, стакан воды Пролит на постель. Сон говорит приснился , мол летел куда - то и запутался . Лежу . Думаю .», - написала актриса и телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Подписчицы Кудрявцевой предположили, что, если верить известной поговорке, муж Леры все еще растет. На что она ответила: «Не исключено».
Поклонницы рассказали в комментариях, как странно ведут себя их мужья – и старые, и молодые. И некоторые истории телеведущую повеселили.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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