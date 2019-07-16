Лера Кудрявцева предупредила об «опасностях» жизни с молодым мужем: «Они летают!»

48-летняя Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе жены на 16 лет. У супругов растет маленькая дочь Маша.

Лера Кудрявцева иногда рассказывает об особенностях неравного брака. Телеведущая признавалась, что именно разница в возрасте делает союз с мужем крепким и счастливым. Она отмечает, что именно ее возраст и мудрость помогают не обращать внимания на мелочи.