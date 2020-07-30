Лера Кудрявцева предстала в дерзком брутальном образе: «Папа хотел мальчика, но родилась я»

«Здесь мне 17 лет . Папа хотел мальчика , но родилась я . Мама хотела назвать меня Настей, но папа пошёл и записал « Валерия «. Все детство я недолюбливала своё имя . Лена, Оля, Таня - все нормальные люди, а я какая то Лера - Холера. Я давно уже поняла, что все идёт из детства и мир мужчин мне всегда был более понятен . Папа возил меня на охоту и я помню случай , когда отец держит ружьё и обьясняет куда и как стрелять ( мы целились в пень ) я нажимаю курок , попадаю в пень , а оттуда выскакивает заяц и папа бросив меня, бежит за этим зайцем . Он учил меня играть в шахматы ♟, ездить за рулем и уметь постоять за себя . Все детство я дралась , дралась с пацанами :))) в лагерях была председателем совета дружины , но в комсомол так и не приняли ( не выучила устав ) . Я была жуткой хулиганкой , бабушка мне всегда говорила , что поставила бы меня на учёт в милицию ( она была кстати председателем комиссии по делам несовершеннолетних)))) Вот вспоминаю детство и как будто это не я , а какая то другая малознакомая мне девочка . А у вас как с этим ? Изменились ? »