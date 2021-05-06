Лера Кудрявцева пожаловалась на долгий брак: «Муж перестал называть меня сексуальной»

На вопрос ведущего, часто ли ей говорят, что она очень сексуальная женщина, Лера Кудрявцева ответила: «Нет, нечасто. Я замужем давно, муж перестал мне это говорить».

Публика, находившаяся в зале во время съемок, издала разочарованный вздох. Однако сама телезвезда не делает из таких мелочей трагедии. Недавно, в другом YouTube-шоу «Лучше — правду», она удивила интервьюера признанием, что отнесется с пониманием, если супруг охладеет к ней и найдет более юную спутницу. «Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу. А что я могу сделать?», — сказала она.

Игорь Макаров — третий муж Леры Кудрявцевой. Они в браке с 2013 года.