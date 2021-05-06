Лера Кудрявцева пожаловалась на долгий брак: «Муж перестал называть меня сексуальной»
Фото: @leratv / Instagram
Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров — на редкость гармоничная пара, несмотря на разницу в возрасте: муж на 16 лет младше жены. Вместе супруги воспитывают дочь Марию, которая получилась редкой красавицей — блондинкой с ярко-голубыми глазами. Но как и в любом браке, в совместной жизни знаменитостей есть свои «минусы». Один из них Лера назвала в эфире YouTube-шоу Comment Out.
На вопрос ведущего, часто ли ей говорят, что она очень сексуальная женщина, Лера Кудрявцева ответила: «Нет, нечасто. Я замужем давно, муж перестал мне это говорить».
Публика, находившаяся в зале во время съемок, издала разочарованный вздох. Однако сама телезвезда не делает из таких мелочей трагедии. Недавно, в другом YouTube-шоу «Лучше — правду», она удивила интервьюера признанием, что отнесется с пониманием, если супруг охладеет к ней и найдет более юную спутницу. «Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу. А что я могу сделать?», — сказала она.
Игорь Макаров — третий муж Леры Кудрявцевой. Они в браке с 2013 года.
Фото: @leratv / Instagram