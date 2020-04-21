Лера Кудрявцева показала загадочное видео с врачами в масках

Видеозапись, которую опубликовала в своем блоге телеведущая Лера Кудрявцева, удивила ее подписчиков, а некоторых даже напугала. В кадре звезда находится в окружении медиков, лица которых полностью закрывают защитные маски. Сама Лера проходит некую процедуру. Судя по вопросу, который она задала, все происходящее в кадре — плановое мероприятие.

«Давайте так! Кто первым скажет, что это со мной делают и как это называется получит приз», — заинтриговала Кудрявцева.

Поклонники предположили, что Лере делают исследование легких, подозревая коронавирус, проверяют прикус, снимают мерки для виниров или брекетов, была также версия об осмотре перед полетом в космос.

Судя по аппарату, скорее всего, телезвезда прошла процедуру по диагностике заболеваний височно-нижнечелюстных суставов. Почему она понадобилась ей в столь неспокойное время — неизвестно.

Будем следить за развитием ситуации!