Лера Кудрявцева показала подросшую красавицу-дочь во время прогулки в лесу

Поклонники семьи Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова раз за разом отмечают, что их дочь растет настоящей красавицей и очень похожей на отца. Мать смирилась с этим фактом. «Но она вся моя», — говорила счастливая Кудрявцева, которая долгие годы мечтала о втором ребенке.

У телеведущей от первого брака есть 30-летний сын Жан и внук Лев, который старше ее дочери на четыре месяца.

За хоккеиста Игоря Макарова Лера Кудрявцева вышла замуж в 2013 году.