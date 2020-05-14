Лера Кудрявцева показала подросшую красавицу-дочь во время прогулки в лесу
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Фото: Instagram
Телеведущая соблюдает режим самоизоляции в своем загородном доме, и вышла прогуляться неподалеку.
48-летняя Лера Кудрявцева показала подписчикам в Instagram свою полуторагодовалую дочь Машу. Телеведущая прогулялась с малышкой в лесу рядом с домом.
Поклонники семьи Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова раз за разом отмечают, что их дочь растет настоящей красавицей и очень похожей на отца. Мать смирилась с этим фактом. «Но она вся моя», — говорила счастливая Кудрявцева, которая долгие годы мечтала о втором ребенке.
У телеведущей от первого брака есть 30-летний сын Жан и внук Лев, который старше ее дочери на четыре месяца.
За хоккеиста Игоря Макарова Лера Кудрявцева вышла замуж в 2013 году.
Фото и видео: Instagram
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