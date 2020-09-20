Лера Кудрявцева показала первое занятие дочери Маши в балетном классе

Вот только плие и батманов в исполнении Марии подписчики не увидели. Девочка совсем не проявила интереса к классическому танцу. Вместо этого малышка лежала на гимнастическом коврике и не повторяла за преподавателем. Когда Маше надоедало отдыхать, она показывала движения, которые просто приходили ей на ум.

Подписчиков очень насмешило первое занятие в балетной студии. «Главное, пачка — огонь, все остальное ерунда», «"Что я здесь делаю?" — читается на ее лице», «У Маши произвольная программа», «Главное же, что юбочку красивую надели», — иронизируют поклонники Леры.

Лера Кудрявцева - известная телеведущая. Много лет она проработала на телеканале «Муз-ТВ», а сейчас ведет программу «Секрет на миллион» на «НТВ». Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Свадьба состоялась в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан, который родился в браке с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Также Кудрявцева призналась, что у нее была неудачная беременность и она потеряла своего третьего ребенка, отцом которого должен был стать Макаров. Муж и маленькая дочка помогли ведущей пережить эту утрату.