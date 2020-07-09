Лера Кудрявцева показала, как улучшает фигуру под присмотром молодого мужа: «Пока мне очень тяжело»
Фото: www.instagram.com/leratv/
Лера призналась подписчикам, что наконец-то победила лень и занялась спортом. Под руководством фитнес-инструктора Кудрявцева начала заниматься: упражнения оказались нединамичными, но трудными. В кадре Лера все время вздыхает от нагрузки, а голос мужа за кадром подбадривает ее.
Поклонники Кудрявцевой уверены: она в свои годы выглядит великолепно, отмечая, что время не властно над ней.
Также в сториз Instagram телеведущая показала видео с мужем Игорем Макаровым. «Ровно 8 лет назад мы познакомились. И что же я вижу сейчас?», — подписала она ролик.
Лера и Игорь поженились в 2013 году, у них растет дочь Маша, которой скоро исполнится два года.
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой
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