Лера Кудрявцева показала, как улучшает фигуру под присмотром молодого мужа: «Пока мне очень тяжело»

Поклонники Кудрявцевой уверены: она в свои годы выглядит великолепно, отмечая, что время не властно над ней.

Также в сториз Instagram телеведущая показала видео с мужем Игорем Макаровым. «Ровно 8 лет назад мы познакомились. И что же я вижу сейчас?», — подписала она ролик.