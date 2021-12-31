Лера Кудрявцева показала, как ее трехлетняя дочь рассказывает стих Деду Морозу — милое видео

Счастливая мама часто делится с поклонниками трогательными фото и видео со своей подрастающей дочкой. И Новый год не стал исключением. Кудрявцева запечатлела важный момент для каждого ребенка 31 декабря — встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

К принятию гостей маленькая Маша подошла со всей ответственностью и выучила стихотворение «Заяц», которое написала поэтесса Ирина Пивоварова. Девочка весьма старательно и немного смущаясь рассказала его блюстителям Нового года, за что получила свой долгожданный подарок.