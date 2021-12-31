Лера Кудрявцева показала, как ее трехлетняя дочь рассказывает стих Деду Морозу — милое видео
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Фото: Instagram @leratv
Счастливая мама часто делится с поклонниками трогательными фото и видео со своей подрастающей дочкой. И Новый год не стал исключением. Кудрявцева запечатлела важный момент для каждого ребенка 31 декабря — встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
К принятию гостей маленькая Маша подошла со всей ответственностью и выучила стихотворение «Заяц», которое написала поэтесса Ирина Пивоварова. Девочка весьма старательно и немного смущаясь рассказала его блюстителям Нового года, за что получила свой долгожданный подарок.
Единственное во всем происходящем, что оказалось весьма грустным, — Маша приболела прямо накануне праздника. «Как сложно год начался, так он и заканчивается. Маша приболела, но она так ждала Деда Мороза и Снегурочку, что они поспешили к ней и, конечно, настроение улучшилось», — поделилась с подписчиками Кудрявцева.
В ответ на стих малышки Дед Мороз и Снегурочка тоже исполнили для нее творческие номера — сыграли на аккордеоне и спели новогоднюю песенку. От организованного праздника Маша была в восторге и даже ненадолго забыла про сразивший ее недуг.
Фото: Instagram