Лера Кудрявцева поделилась воспоминаниями об издевательствах в детском саду

Оказалось, в детстве звезды было далеко не все гладко и ей прилично доставалось от воспитателей. «Вы помните себя в саду? Какие воспоминания? Я категорически отказывалась есть и однажды мама пришла забирать меня из сада, а у меня на голове был борщ. Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому, что я стискивала зубы. Это было в СССР и я вот с ужасом представляю, если бы это случилось в наше время», — рассказала Кудрявцева.

В современном мире сложно представить такую жестокую ситуацию по отношению к маленькому ребенку и воспитателю бы это точно не сошло с рук, но во времена детства 50-летней ведущей все происходило именно так.