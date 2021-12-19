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Лера Кудрявцева поделилась воспоминаниями об издевательствах в детском саду

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой Маша впервые посетила свой первый утренник в детском саду. Звездная мама поделилась кадрами с торжества и вспомнила свое, менее прекрасное детство.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лера Кудрявцева

Фото: @leratv/Instagram

Кудрявцева выложила в свой Instagram милое видео с трехлетней дочерью Машей в образе снежинки, и поделилась с подписчиками воспоминаниями о своем детсадовском прошлом.

Дочь Леры Кудрявцевой Маша на первом утреннике

Оказалось, в детстве звезды было далеко не все гладко и ей прилично доставалось от воспитателей. «Вы помните себя в саду? Какие воспоминания? Я категорически отказывалась есть и однажды мама пришла забирать меня из сада, а у меня на голове был борщ. Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому, что я стискивала зубы. Это было в СССР и я вот с ужасом представляю, если бы это случилось в наше время», — рассказала Кудрявцева.

В современном мире сложно представить такую жестокую ситуацию по отношению к маленькому ребенку и воспитателю бы это точно не сошло с рук, но во времена детства 50-летней ведущей все происходило именно так.

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