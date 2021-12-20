Лера Кудрявцева о разводе Лепса: «В последнее время у мужчин развод после 20 лет брака становится уже доброй традицией»

По мнению Кудрявцевой, если уж отношения продлились 20 лет, то такие отношения на всю жизнь. Она не согласилась с участником группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым, что Лепсы, возможно, «уже замучились». «Двадцать лет в браке — это огромный срок. Другое дело, что они, наверное, замучились уже», — высказал свое мнение певец.

«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь», — парировала телеведущая.