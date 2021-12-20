Лера Кудрявцева о разводе Лепса: «В последнее время у мужчин развод после 20 лет брака становится уже доброй традицией»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/leratvworld/
По мнению Кудрявцевой, если уж отношения продлились 20 лет, то такие отношения на всю жизнь. Она не согласилась с участником группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым, что Лепсы, возможно, «уже замучились». «Двадцать лет в браке — это огромный срок. Другое дело, что они, наверное, замучились уже», — высказал свое мнение певец.
«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь», — парировала телеведущая.
Напомним, что супруги договорились разойтись мирно, без взаимных обвинений. У Григория и Анны есть трое детей — 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван.
Старшая дочь от этого брака Ева в 2018 году стала дебютанткой Бала Tatler, а теперь занимается музыкальной карьерой при поддержке отца. Кроме детей от Анны, у Лепса есть старшая дочь от предыдущего брака Инга.
Ей 36 лет, и она выпускница Академии драматических искусств в Нью-Йорке (США). Сейчас Инга строит актерскую карьеру в России.
Напомним, что Анна и Григорий Лепс сегодня официально развелись.
Фото: GlobalLookPress, Instagram