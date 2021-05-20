Кудрявцева рассказала, как на ее здоровье отражаются съемки «Секрета на миллион»

Лера Кудрявцева, которая на днях отметила 50-летие, много лет является ведущей двух самых рейтинговых передач на телеканале НТВ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». И, если первое шоу имеет развлекательный формат, то на втором ведущей работать психологически сложнее. Как интервьюер, Лера переживает с гостями зачастую сложные и интимные моменты, иногда ей приходиться задавать неудобные вопросы. Все это выматывает ведущую и негативно сказывается на ее психологическом состоянии.

«После каждой программы мне надо отдыхать дня два-три. Я эмпат, к сожалению... Слишком близко всё принимаю к сердцу. Возможно, именно сопереживание герою, понимание его боли или радости и создает высокие рейтинги. Но очень тяжело это всё переживать», – признается Кудрявцева.

Ведущая также рассказала, что многие звезды хотят прийти именно к ней. Чаще всего гости являются хорошими знакомыми или друзьями Кудрявцевой. Им комфортно работать с теледивой, она создает положительную атмосферу на площадке. Артисты доверяют Лере, так как уверены, что после интервью с ней, их слова не вырвут из контекста, а ведущая не добавит что-то свое.

Кудрявцева отмечает, что работать со звездами, которые давно в профессии и шоу-бизнесе, намного легче, чем с начинающими. С неопытными артистами приходиться более аккуратно заводить разговор, так как они не всегда понимают, как себя вести, и зачастую бывают надменны. Для ведущей такие интервью более изматывающие.