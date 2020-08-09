Лера Кудрявцева нежно поздравила дочь с днем рождения: «Будь счастлива каждую секунду!»

Сегодня в звездной семье большой праздник - Мария празднует день рождения. Малышке исполнилось два года, и, конечно, она не осталась без поздравления от любимой мамы. Лера выложила в Инстаграм трогательное слайд-шоу, в котором показала, как росла и менялась ее маленькая радость в течение этих двух лет.

«С днём рождения моя любовь, моя булочка, моя радость, мое счастье! Будь счастлива каждую секунду своей жизни!!! Нам 2 года!», - оставила подпись счастливая мать.

Поклонники телеведущей присоединились к поздравлениям: «Поздравляю Вас, будьте счастливы каждую секунду с вашей замечательной доченькой!!!», «С Днем рождения Машеньку! Пусть радует тебя и Игоря своей улыбкой, смехом и успехами! Чудесная девочка у Вас!», «Поздравляю! Прекрасный цветочек! Пусть растет здоровой и счастливой».

Лера Кудрявцева - известная телеведущая. Много лет она проработала на телеканале «Муз-ТВ», а сейчас ведет программу «Секрет на миллион» на «НТВ». Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Свадьба состоялась в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан, который родился в браке с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Также Кудрявцева призналась, что у нее была неудачная беременность и она потеряла своего третьего ребенка, отцом которого должен был стать Макаров. Муж и маленькая дочка помогли ведущей пережить эту утрату.