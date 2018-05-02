«Точно родит девочку»: Лера Кудрявцева больше не может скрывать округлившийся живот

«Лера! Вы молодец! Беременность очень к лицу. Крепкого здоровья вам с малышом», «Поздравляю дорогая», «Сколько страхов было у нее, и сейчас она ждет лялечку, какая разница сколько ей лет, здоровья и терпения, вам», «Точно родит девочку», «Лера ты умница!!! Это безграничное счастье!!! Дай бог вашей семье самого светлого и теплого! Счастья и любви!» — радуются фолловеры Кудрявцевой (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, возможно, телеведущая просто сильно поправилась. Она никак не прокомментировала информацию о скором пополнении в семье.

Фото: Instagram