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«Точно родит девочку»: Лера Кудрявцева больше не может скрывать округлившийся живот

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Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым в Риме
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46-летняя Лера Кудрявцева опубликовала новое фото с мужем и друзьями, на котором очень заметны изменения в ее фигуре.

Интернет-пользователи активно обсуждают снимки Леры Кудрявцевой, сделанные теледивой в Риме, где она сейчас отдыхает с мужем Игорем Макаровым и друзьями. На них видно, что формы Леры изменились — будто звезда даже не пытается скрыть округлившийся живот.

«Лера! Вы молодец! Беременность очень к лицу. Крепкого здоровья вам с малышом», «Поздравляю дорогая», «Сколько страхов было у нее, и сейчас она ждет лялечку, какая разница сколько ей лет, здоровья и терпения, вам», «Точно родит девочку», «Лера ты умница!!! Это безграничное счастье!!! Дай бог вашей семье самого светлого и теплого! Счастья и любви!» — радуются фолловеры Кудрявцевой (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, возможно, телеведущая просто сильно поправилась. Она никак не прокомментировала информацию о скором пополнении в семье.

Фото: Instagram

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